Francia: rilasciato Depardieu dopo il fermo e l’interrogatorio

1 minuto

(Keystone-ATS) Accusato di violenze sessuali e molestie, denunciato da due donne, l’attore francese Gérard Depardieu – posto questa mattina in stato di fermo per essere interrogato – è stato rilasciato in serata.

Depardieu sarà giudicato a ottobre, ha reso noto la Procura di Parigi dopo l’interrogatorio di Depardieu, avvenuto oggi in un commissariato parigino.

Prima del rilascio, questa sera, a Depardieu è stata consegnata una convocazione in tribunale per essere giudicato sulle accuse di violenze e molestie sessuali avvenute nel 2014 e nel 2021. L’attore, secondo alcune fonti, sarebbe stato messo oggi a confronto con le due donne che lo hanno denunciato.