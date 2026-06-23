Francia: salgono a 40 i morti per annegamento, afa record stanotte

Keystone-SDA

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Sono già 40 le persone morte in Francia per annegamento da giovedì scorso: è quanto riferito dal premier francese Sébastien Lecornu, in un paese dove in tanti hanno cercato refrigerio in acque vietate alla balneazione come laghi, fiumi e canali non sorvegliati.

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(Keystone-ATS) Secondo Lecornu, l’ondata di caldo torrido che attraversa in questi giorni la Francia – la cosiddetta “canicule” – ha causato 40 morti per annegamento dal 18 giugno

Il capo del governo, che presiede oggi un nuovo vertice interministeriale di crisi con 18 ministri, ha deplorato il “triste flagello” degli annegamenti, che ha interessato “essenzialmente giovani”.

La notte tra ieri e oggi è stata la più calda mai registrata dall’inizio delle rivelazioni nel 1947, ha reso noto Météo-France. L’indicatore termico nazionale (ITN) delle temperature minime, basato su 30 centraline di riferimento, è stato di 21,6 gradi, secondo i valori provvisori rivelati stamattina. Il record precedente era di 21,4 gradi, raggiunti il 25 luglio 2019.