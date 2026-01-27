Francia: social vietati agli under-15, Camera approva ddl

Keystone-SDA

L'Assemblea nazionale, la camera bassa del Parlamento francese, ha approvato nelle prime ore di oggi un disegno di legge (ddl) che vieta l'accesso ai social media ai minori di 15 anni per tutelare la loro salute.

(Keystone-ATS) Sostenuto dal governo francese e approvato dall’Assemblea nazionale con 130 voti a favore e 21 contrari, il ddl passerà ora all’esame del Senato.

Se adottato definitivamente, la Francia sarebbe il primo Paese europeo a imporre un simile limite di età per l’accesso ai social. Questa misura è una priorità per il presidente Emmanuel Macron, che ha definito il voto di stanotte come un “passo importante”.

I deputati avevano dato il via libera a un emendamento identico presentato dal governo e dalla relatrice Renaissance, Laure Miller, che riscrive il primo articolo. Il testo prevede che “l’accesso a un servizio di social network online fornito da una piattaforma online deve essere vietato ai minori di quindici anni”. L’articolo è stato votato con 116 voti a favore e 23 contrari.