Francia: uno svizzero e un tedesco morti in incidente aereo
Un cittadino svizzero e un tedesco sono morti in un incidente che ha coinvolto due velivoli ieri pomeriggio nel sud-est della Francia, a Saint-Pons. Lo ha reso noto l'AFP, citando le autorità locali.
(Keystone-ATS) Un aereo da traino e un aliante sono partiti attorno alle 13:00 dall’aerodromo di Barcelonnette e l’incidente è avvenuto poco dopo nella valle dell’Ubaye.
Dopo lo schianto un incendio è scoppiato nella vegetazione ma è stato rapidamente spento, hanno precisato i pompieri.
Le circostanze dell’incidente restano da determinare, ha indicato la gendarmeria.