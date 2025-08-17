The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Francia: uno svizzero e un tedesco morti in incidente aereo

Un cittadino svizzero e un tedesco sono morti in un incidente che ha coinvolto due velivoli ieri pomeriggio nel sud-est della Francia, a Saint-Pons. Lo ha reso noto l'AFP, citando le autorità locali.

1 minuto

(Keystone-ATS) Un aereo da traino e un aliante sono partiti attorno alle 13:00 dall’aerodromo di Barcelonnette e l’incidente è avvenuto poco dopo nella valle dell’Ubaye.

Dopo lo schianto un incendio è scoppiato nella vegetazione ma è stato rapidamente spento, hanno precisato i pompieri.

Le circostanze dell’incidente restano da determinare, ha indicato la gendarmeria.

