Francia: valanga a Val d’Isère, morti tre sciatori

Keystone-SDA

Tre sciatori sono morti sepolti da una valanga a Val d'Isère, nel dipartimento della Savoia, nelle Alpi francesi. La slavina ne ha travolti in totale sei, mentre si trovavano fuoripista. Quatto di essi erano accompagnati da una guida.

1 minuto

(Keystone-ATS) ”Malgrado l’intervento rapido dei soccorsi, tre persone sono morte”, si legge in una nota diffusa dalle autorità, in cui si precisa che ”tutti erano dotati di sistemi di ricerca anti-valanga”. Il rischio di cedimenti di masse nevose nella zona è attualmente molto elevato (4/5) e gli escursionisti sono invitati a sciare solo nelle zone sicure.