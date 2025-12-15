Francia: via libera dei lavoratori allo sciopero al Louvre

I lavoratori del Louvre, nel corso di un'assemblea generale organizzata stamattina, hanno approvato l'appello allo sciopero nel museo invocato dai sindacati: è quanto riferiscono fonti sindacali della Cfdt e Cgt.

2 minuti

(Keystone-ATS) Questa mattina, le porte del museo di Parigi sono rimaste chiuse a causa dell’assemblea generale dei suoi dipendenti, chiamati ad uno sciopero a oltranza per protestare contro le condizioni di lavoro. Sciopero ora votato all'”unanimità”, secondo le fonti citate dall’agenzia France Presse, davanti all’ingresso del museo, dove stamattina sostava una folla di visitatori in attesa di poter accedere all’interno, indica che ”l’apertura del museo è attualmente ritardata. Comunicheremo le modalità di un’eventuale apertura non appena possibile”.

Secondo il sindacato Cfdt, l’Assemblea generale dei lavoratori del Louvre vede riunite circa ”400 persone”.

Dopo il via libera allo sciopero per la giornata di oggi, diverse decine di lavoratori hanno dispiegato uno striscione davanti all’ingresso con la scritta: ”Il Louvre in lotta per condizioni di lavoro decenti, aumento dei salari, più persone contro la vetustà del palazzo e il progetto Louvre Nouvelle Renaissance”. Citata dall’agenzia France Presse, la direzione ha riferito che il museo resterà chiuso “per tutto il giorno”.

Secondo i sindacati, una nuova assemblea generale dei lavoratori è prevista per mercoledì mattina (il martedì è tradizionalmente il giorno di chiusura settimanale del Louvre). Per il sindacalista della CGT, Christian Galani, ”serve un cambio di passo riguardo le priorità e le urgenze” del museo, a cominciare dalla ”sicurezza e il rinnovamento dell’edificio”. Galani ha detto che il comparto per l’accoglienza e la sorveglianza del Louvre ha ”perso 200 organici a tempo pieno nello spazio di 15 anni mentre la frequentazione è raddoppiata”.