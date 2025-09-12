The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Francia convoca ambasciatore russo

Keystone-SDA

Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha annunciato la convocazione questa mattina dell'ambasciatore di Mosca a Parigi in relazione all'incursione di droni russi in Polonia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’ambasciatore russo “sarà convocato questa mattina – ha detto il ministro Barrot ai microfoni di France Inter -. Gli diremo che non ci lasceremo intimidire”.

“Intenzionale o non intenzionale, accidentale o meno, tutto questo è molto grave – ha aggiunto il capo del Quai d’Orsay -, tutto questo è assolutamente inaccettabile. Tutto questo viene ad aggiungersi alle innumerevoli provocazioni di Vladimir Putin”.

“Gli diremo – ha il ministro francese – che la Nato e i suoi alleati hanno la vocazione difensiva e dissuasiva più potente al mondo e che bisogna smettere di metterci alla prova e di tentare di intimidirci”.

Giudicata deliberata da Varsavia, l’intrusione di 19 droni presunti russi nello spazio aereo polacco nella notte fra martedì e mercoledì ha provocato allarme fra gli alleati europei. Al di là della condanna, Jean-Noël Barrot ha dichiarato che la Francia ha “immediatamente dato la disponibilità ad aumentare il contributo al rafforzamento della protezione di quello che viene definito il fianco est della Nato, ossia dell’Europa”.

Ieri sera il presidente, Emmanuel Macron, ha annunciato che la Francia dispiegherà 3 caccia Rafale, con la “missione di individuare e, nel caso, distruggere, vettori di droni che minacciassero il territorio polacco”.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
26 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Partecipa alla discussione
34 Mi piace
67 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
17 Mi piace
20 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR