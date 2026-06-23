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Francia nella fornace, mai così caldo negli ultimi 80 anni

Keystone-SDA

Quella di oggi è stata la giornata più calda mai registrata in Francia da quasi 80 anni, dal 1947 quando iniziarono le rivelazioni: è quanto annuncia Météo-France, l'agenzia meteorologica nazionale della Francia.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) L’indicatore termico nazionale, media delle temperature diurne e notturne in 30 centraline di riferimento, ha raggiunto 29,8 gradi, secondo i dati provvisori raccolto oggi alle 17 da Météo France. Si tratta di una temperature superiore ai precedenti record del 25 luglio 2019 e 5 agosto 2003 (29,4 gradi).

Intanto per l’afa che incombe su Parigi da alcuni giorni, la società che gestisce la Tour Eiffel, ha deciso oggi di chiudere lo storico simbolo della capitale francese alle 16.00. Normalmente avviene un quarto d’ora prima dell’una di notte.

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