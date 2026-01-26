Franco mai così forte sul dollaro, moneta americana a 0,77

Keystone-SDA

Il franco non è mai stato così forte in rapporto al dollaro: nel tardo pomeriggio la moneta americana ha toccato un minimo a 0,7735 franchi, perdendo oggi un ulteriore 0,5% del suo valore, dopo che già nel fine settimana il corso si era abbassato notevolmente.

1 minuto

(Keystone-ATS) Venerdì la valuta statunitense era ancora chiaramente sopra i 78 centesimi. Dall’inizio dell’anno ha perso il 2% e sull’arco di dodici mesi l’arretramento sfiora il 15%. Anche rispetto all’euro il franco viaggia vicino ai suoi massimi: la moneta dell’Ue è scesa in mattinata sino a 0,9196 per poi risalire a poco più di 92 centesimi.

Secondo gli operatori la debolezza del dollaro si spiega con le tensioni geopolitiche, l’imprevedibilità della politica statunitense e l’elevato debito pubblico degli Stati Uniti. A ciò si aggiungono i dubbi sull’indipendenza della Federal Reserve, con il mandato del numero uno Jerome Powell- sotto forte pressione da parte del presidente Uniti Donald Trump – che terminerà in maggio. Inoltre i titoli del tesoro americano, un tempo considerati tra gli attivi più sicuri, hanno perso gran parte del loro splendore.

Nel frattempo l’attenzione degli investitori è già rivolta a mercoledì sera, quando la Fed pubblicherà la sua decisione sui tassi di interesse: gli esperti non prevedono ancora un taglio dei tassi.