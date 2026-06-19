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Franco ripiega, dollaro ai massimi dell’anno sulla moneta elvetica

Keystone-SDA

Il franco si conferma in indebolimento, dopo la decisione di ieri della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha lasciato invariato allo 0,0% il suo tasso guida: la moneta è arretrata nei confronti dell'euro ed è scesa ai minimi dell'anno in relazione al dollaro.

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(Keystone-ATS) La valuta statunitense viene scambiata attualmente a 0,8071 franchi, circa un centesimo in più rispetto a ieri alla stessa ora; nelle prime ore del giorno il corso ha raggiunto 0,8093, punto più alto del 2026. Il franco si è indebolito anche in relazione all’euro: la moneta europea passa di mano a 0,9238 franchi, mentre 24 ore or sono il corso era a 92 centesimi.

Gli esperti spiegano questi movimenti con una serie di fattori, che vanno dall’allentamento della tensione in Medio Oriente (con effetti a cascata sul prezzo del petrolio), alla recente decisione di politica monetaria della Federal Reserve, che pur lasciando invariato il costo del denaro ha aperto a possibili rialzi dei tassi. Da parte sua la BNS ha parlato di una elevata disponibilità ad agire sul mercato dei cambi per evitare un rafforzamento giudicato eccessivo del franco.

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