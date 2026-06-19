Franco ripiega, dollaro ai massimi dell’anno sulla moneta elvetica
Il franco si conferma in indebolimento, dopo la decisione di ieri della Banca nazionale svizzera (BNS), che ha lasciato invariato allo 0,0% il suo tasso guida: la moneta è arretrata nei confronti dell'euro ed è scesa ai minimi dell'anno in relazione al dollaro.
(Keystone-ATS) La valuta statunitense viene scambiata attualmente a 0,8071 franchi, circa un centesimo in più rispetto a ieri alla stessa ora; nelle prime ore del giorno il corso ha raggiunto 0,8093, punto più alto del 2026. Il franco si è indebolito anche in relazione all’euro: la moneta europea passa di mano a 0,9238 franchi, mentre 24 ore or sono il corso era a 92 centesimi.
Gli esperti spiegano questi movimenti con una serie di fattori, che vanno dall’allentamento della tensione in Medio Oriente (con effetti a cascata sul prezzo del petrolio), alla recente decisione di politica monetaria della Federal Reserve, che pur lasciando invariato il costo del denaro ha aperto a possibili rialzi dei tassi. Da parte sua la BNS ha parlato di una elevata disponibilità ad agire sul mercato dei cambi per evitare un rafforzamento giudicato eccessivo del franco.