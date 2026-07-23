Franco si indebolisce, euro sopra 0,93: non accadeva da gennaio

La moneta svizzera si indebolisce ancora Keystone-SDA

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Il franco continua a indebolirsi rispetto all'euro, una tendenza percepibile ormai da settimane: stamane la moneta elvetica ha superato quota 0,93 euro, per la priva volta da gennaio.

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(Keystone-ATS) Il corso ha segnato un massimo a 0,9316 franchi, per poi attestarsi a 0,9303. I mercati sono in attesa di quanto scaturirà dalla riunione della Banca centrale europea (Bce): non è attesto un aumento dei tassi, ma la presidente Christine Lagarde potrebbe segnalare il bisogno di agire, per far fronte all’inflazione dell’Eurozona. In Svizzera per contro il tasso guida della Banca nazionale (BNS) è ancorato allo 0,0% e gli esperti non si aspettano cambiamenti a breve termine.

Il franco arretra in questo periodo anche nei confronti del dollaro: la valuta americana è oggi scambiata a oltre 0,81 franchi.