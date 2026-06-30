Frank Strobel: “Una buona colonna sonora racconta la storia”

Keystone-SDA

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L'Orchestra della Tonhalle di Zurigo accompagna dal vivo il film muto "Blancanieves" (2012), che traspone la storia di Biancaneve nell'Andalusia degli anni '20. Il direttore d'orchestra ed esperto di colonne sonore Frank Strobel spiega cosa lo rende così speciale.

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(Keystone-ATS) Frank Strobel, con “Blancanieves” di Pablo Berger, porta alla Tonhalle di Zurigo un film muto in bianco e nero. La musica che lo accompagna suona così retrò come questa premessa?

Frank Strobel: No, perché il film è tutt’altro che retrò! Il bianco e nero è tornato in voga già da un po’. Offre forti contrasti e garantisce quel linguaggio visivo espressionista che prevale anche in classici come “Il gabinetto del dottor Caligari” (1920) o “Metropolis” (1927). Pablo Berger fa sì riferimento al cinema delle origini, ma ha girato “Blancanieves” con mezzi che all’epoca non esistevano. Inoltre, il film è intramontabile anche dal punto di vista dei contenuti.

Cosa contraddistingue la colonna sonora di “Blancanieves”?

Strobel: Proprio come il linguaggio visivo, vive di una forte tensione emotiva. Il compositore spagnolo Alfonso de Vilallonga ha scritto per il film – che trasforma Carmen, il personaggio ispirato a Biancaneve, in una torera – una musica che, da un lato, si ispira al folklore spagnolo. Per questo motivo, sul palco, accanto all’orchestra, si esibisce anche un gruppo di flamenco, tra cui uno dei chitarristi di flamenco più famosi della Spagna, Juan Gómez Chicuelo. D’altra parte, la colonna sonora è concepita in chiave sinfonica. Una combinazione unica nel suo genere.

È per ciò che ha scelto questo film per la rassegna “Filmsinfonik” dell’Orchestra della Tonhalle di Zurigo?

Strobel: Per me si tratta semplicemente di trovare sempre delle buone colonne sonore. E “Blancanieves” è per me un’opera molto toccante e al tempo stesso potente. Inoltre, in questo caso non ci troviamo di fronte solo a una grande colonna sonora sinfonica, come ad esempio nei classici del cinema muto “Nosferatu” o “Metropolis”. Volevo assolutamente mostrare al pubblico proprio questa fusione tra musica popolare andalusa e musica da film classica. Alfonso de Vilallonga ha composto una colonna sonora davvero eccellente.

Quando si può dire che una colonna sonora sia brutta?

Strobel: Se serve solo a fare da sottofondo alla trama. Una buona colonna sonora non si limita a sostenere l’azione, ma apporta un contributo proprio alla narrazione. Partecipa alla narrazione mettendo in luce le scene, creando un sottotesto e commentando l’azione.

La musica d’orchestra è particolarmente adatta a questo scopo? Dopotutto, viene spesso utilizzata come colonna sonora, soprattutto nei film di fantascienza o fantasy.

Strobel: Nella musica da film, in linea di principio, tutto è possibile: dalla techno all’inno pop. Proprio i classici della fantascienza, tuttavia, sono stati spesso accompagnati da grandi composizioni orchestrali, il cui linguaggio sonoro affonda le radici nel XIX secolo, ovvero in compositori come Gustav Mahler o Richard Strauss. Questa musica attinge alla tradizione romantica, ma si fonde con storie e universi visivi che guardano al futuro. Funziona alla perfezione.

Perchè?

Strobel: Questa musica vive di melodie forti e orecchiabili. Inoltre, è caratterizzata da leitmotiv, proprio come li utilizzava Richard Wagner. Si pensi, ad esempio, ai film di “Star Wars” (“Guerre Stellari”): già dopo poche note riconosciamo la spada laser o sappiamo quale personaggio sta per apparire. Ogni personaggio ha il proprio motivo musicale che lo annuncia. Questa tecnica dei leitmotiv è utilizzata dai grandi compositori cinematografici come John Williams. A proposito, ne sono convinto: se Richard Wagner fosse nato più tardi, avrebbe realizzato dei film.

Il cinema è un’opportunità per la musica classica?

Strobel: E come no. Il cinema offre un approccio accessibile alla musica classica. Grazie al contesto cinematografico, spesso si riesce a superare i pregiudizi nei confronti della musica classica. A questo proposito devo tornare ancora una volta a John Williams: nella colonna sonora di “Jurassic Park” ha inserito elementi contemporanei, in parte estremamente d’avanguardia. E questo viene semplicemente accettato al cinema – e ora anche nelle sale da concerto.

I concerti dedicati alla musica da film attirano alla Tonhalle un pubblico diverso rispetto agli altri concerti?

Strobel: Non mi capita mai di trovare un pubblico così eterogeneo come ai concerti della rassegna “Filmsinfonik”. E mentre dirigo, sento sempre alle mie spalle come il pubblico si lasci trasportare, incantato, dalla potenza dell’orchestra. Durante la proiezione di “Blancanieves”, è proprio lo stile bizzarro e affettuoso del film a conquistare ulteriormente gli spettatori. Questo film trasmette qualcosa di profondamente umano.

Qual è la sua colonna sonora preferita?

Strobel: Non saprei proprio dirlo, per quanto ci provi. Ci sono semplicemente troppe colonne sonore fantastiche. Ho però un personaggio cinematografico preferito: Charlie Chaplin. Mi accompagna fin dall’infanzia. E lo farà anche l’anno prossimo, quando suoneremo dal vivo la colonna sonora in occasione della proiezione del film di Chaplin “La febbre dell’oro” (1925).