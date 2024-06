Freno ai costi: TI, iniziativa accolta con il 50,6% dei voti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) L’iniziativa dell’Alleanza del Centro per un freno ai costi sanitari è stata accolta di misura in Ticino con il 50,6% dei voti.

Il risultato a sud delle Alpi, che è in controtendenza con quello del resto della Svizzera, non deve sorprendere. Già nei sondaggi era emerso che il testo piaceva particolarmente agli elettori della Svizzera italiana, con 17 punti percentuali in più della media nazionale.