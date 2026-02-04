Friburgo, per i Mondiali di hockey fan-zone e maxi schermi

Keystone-SDA

Mancano esattamente 100 giorni all'inizio del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio casalingo, che si disputerà a Friburgo e Zurigo il prossimo maggio.

(Keystone-ATS) La città sulla Sarine, che ospiterà un totale di 30 partite, allestirà a margine dell’evento sportivo una fan-zone in piazza Georges-Python.

Quest’area, dedicata a tutti gli appassionati e i tifosi, creerà la giusta atmosfera e invoglierà i curiosi a seguire la competizione, ha dichiarato oggi Marc-André Berset, direttore dell’associazione “Fribourg 2026”, presentando ai giornalisti il programma friburghese in vista del torneo. Nella fan-zone verranno allestiti punti di ristoro, nonché una piccola pista di ghiaccio e un centro per i media. Inoltre, saranno previsti alcuni concerti, hanno sottolineato gli organizzatori.

Dall’area tifosi un percorso segnalato indicherà il modo migliore per raggiungere la BCF Arena. Sulla piazza adiacente alla pista del Gottéron verrà poi montato un maxi-schermo, che permetterà ai tifosi di seguire le partite della Nazionale svizzera, che, come noto, si disputeranno a Zurigo. A seconda delle esigenze, verranno poi verosimilmente istallati ulteriori schermi sui quali saranno trasmessi anche altri incontri, è stato precisato.

Nel cuore della città e negli agglomerati le strade saranno addobbate per sottolineare l’importanza dell’evento, ha spiegato il municipale Pierre-Olivier Nobs. “La città di Friburgo ha messo a disposizione personale, competenze e infrastrutture, mentre il Cantone contribuisce all’evento dal punto di vista finanziario e della sicurezza con agenti di polizia”, ha precisato Nobs.

La metà dei 200’000 posti disponibili per le partite che si disputeranno a Friburgo è già stata venduta, hanno puntualizzato oggi gli organizzatori. “Siamo quindi leggermente in anticipo rispetto alle nostre previsioni”. Ma non sorprende che i biglietti per la prima partita alla BCF Arena tra Svezia e Canada sono praticamente già esauriti.

Grazie all’evento sportivo, l’Ente turistico di Friburgo si aspetta un aumento dei pernottamenti compreso tra l’8 e il 9%. A beneficiarne saranno anche il settore della ristorazione e i poli culturali.

Stando agli organizzatori, due squadre partecipanti alloggeranno nel canton Friburgo, mentre altre sei saranno ospitate a Berna. I Mondiali – che si svolgeranno dal 15 al 31 maggio – rappresentano ad oggi il più grande evento mai organizzato a Friburgo.