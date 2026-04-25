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Friburgo: Elias Moussa (PS) nuovo sindaco

Keystone-SDA

La città di Friburgo ha un nuovo sindaco. Il socialista Elias Moussa, 41 anni, è stato nominato oggi nella seduta costitutiva dai membri dell'esecutivo comunale. Succede al collega di partito Thierry Steiert, che non si era ripresentato alle elezioni del marzo scorso.

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(Keystone-ATS) In quella occasione, i partiti borghesi avevano vinto la loro scommessa di almeno scalfire la netta maggioranza di sinistra. Nella nuova legislatura dispongono di due seggi su cinque nell’esecutivo, contro uno solo finora.

Il centro-destra aveva perso una delle sue due poltrone cinque anni fa. L’8 marzo è riuscito a fare eleggere Simon Murith et Isabelle Sob (nuova vicesindaca), entrambi del Centro. Nell’esecutivo del capoluogo siedono anche la socialista Marine Jordan e l’ecologista Mirjam Ballmer, ha indicato in una nota la città.

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