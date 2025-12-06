Friburgo: oltre 30’000 persone a corteo di San Nicolao

Oltre 30'000 persone hanno partecipato oggi a Friburgo ai festeggiamenti del patrono San Nicolao. Nel suo discorso sulla terrazza della cattedrale il vescovo di Myra ha lanciato il suo messaggio di pace e ha criticato i piani di risanamento delle finanze del Cantone.

(Keystone-ATS) Il grande corteo è partito alle 17.00 dal collegio St-Michel, con San Nicola, uno studente dell’istituto, seduto sul suo fedele asino Balou e la distribuzione di biscômes – un dolce simile al pan pepato – lungo il percorso.

Il corteo ufficiale è arrivato alla cattedrale un’ora dopo per il tradizionale discorso di mezz’ora in cui San Nicola – circondato dai padri fustigatori e dalle due sante patronesse della città, Santa Barbara e Santa Caterina – ha pure evocato i bonus malattia e il centenario della nascita dell’artista Jean Tinguely.

L’apertura dei festeggiamenti, venerdì, all’insegna della gioia e dell’infanzia, è stata celebrata da Santa Barbara e Santa Caterina, con i pifferi e il coro St-Michel.