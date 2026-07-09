Friburgo: uomo ferito salvato da soccorritori tra le rocce Sarine

Keystone-SDA

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Rocambolesco incidente questo pomeriggio tra le rocce presso il fiume Sarine vicino alla diga della Maigrauge a Friburgo: un uomo di 31 anni è caduto in un terreno impervio mentre cercava il suo telefono cellulare e ha riportato gravi ferite.

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(Keystone-ATS) Le squadre di soccorso sono riuscite a localizzarlo e a prestare le prime cure. Un elicottero della Rega lo ha poi trasportato in ospedale, indica stasera la polizia cantonale.

Secondo i primi accertamenti, l’uomo ha perso l’equilibrio, è scivolato lungo il pendio e successivamente è precipitato per diverse decine di metri attraverso le rocce. Le circostanze esatte e la dinamica precisa dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte delle autorità, viene ancora precisato.

Secondo quanto riferito, verso le 13.00 una bagnante ha udito delle grida di aiuto provenire dalla zona rocciosa e ha immediatamente allertato la centrale operativa. La polizia ha mobilitato ingenti risorse per perlustrare il terreno di difficile accesso.

All’intensa operazione di ricerca hanno partecipato diverse pattuglie, la polizia lacustre, l’unità cinofila e il gruppo d’intervento. Per perlustrare l’area anche dall’alto è stato inoltre impiegato un drone.