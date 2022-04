Frontex, donazioni di organi e Lex Netflix sul menù delle votazioni del 15 maggio

Il popolo svizzero si esprimerà su tre referendum durante le votazioni federali del 15 maggio. Si voterà sul contributo svizzero all'agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e su due modifiche di legge: quella sui trapianti di organi e quella sul cinema.

Nel contesto della guerra sul suolo europeo, il voto sul finanziamento di Frontex, agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, assume una dimensione particolare. L''elettorato svizzero deciderà se la Confederazione debba continuare a finanziare l'agenzia incaricata di sorvegliare le frontiere esterne dello spazio Schengen.

Dopo la crisi migratoria del 2015, l'Unione europea ha stabilito di ampliare e rafforzare Frontex. Il Governo e il Parlamento elvetici hanno deciso che anche la Svizzera deve partecipare alla riforma. Il contributo elvetico passerebbe da 24 milioni a un massimo di 61 milioni di franchi all'anno.

Tuttavia, alcune ONG sostenute dai partiti di sinistra hanno lanciato un referendum contro la decisione. Il comitato che si oppone al provvedimento accusa i doganieri europei di condurre una politica d'asilo fondata sull'isolamento e sulla violenza.

Modifica della legge sui trapianti

Il secondo tema in votazione tocca l'ambito delicato dei trapianti. Cittadine e cittadine si esprimeranno su una riforma del sistema del consenso per le donazioni di organi.

Al momento, una persona deve dare il suo consenso esplicito affinché i suoi organi possano essere prelevati in caso di decesso. Il Governo e il Parlamento auspicano invece passare al modello del consenso presunto. In altre parole: ogni persona che non abbia espresso il suo rifiuto mentre era in vita sarà considerata donatrice.

Il comitato interpartitico dietro al referendum ritiene che il silenzio non possa essere interpretato come un consenso e teme che la revisione della legge sui trapianti comporti il rischio che vengano prelevati gli organi a persone che non avrebbero voluto donarli.

Il campo del "sì" afferma invece che questa modifica è indispensabile per aumentare il tasso di donazioni di organi, più basso in Svizzera rispetto a molti altri Paesi europei. Inoltre, il consenso presunto aiuterebbe le famiglie a prendere una decisione che rispetti la volontà della persona defunta.

Lex Netflix

Infine, il popolo elvetico deciderà sulla modifica della legge sul cinema. Il progetto intende obbligare le piattaforme di streaming a finanziare la creazione di film e serie svizzere investendovi il 4% della cifra di affari realizzata nel Paese. Il provvedimento dovrebbe permettere di versare ogni anno 18 milioni di franchi supplementari alla produzione cinematografica locale, secondo le stime della Confederazione.

Le sezioni giovanili dei partiti di destra e del centro sono all'origine del referendum. Sono dell'opinione che la produzione audiovisiva svizzera sia già sufficientemente sovvenzionata e che non abbia bisogno di aiuti supplementari da parte di aziende private. Temono inoltre che il provvedimento possa spingere le piattaforme di streaming ad aumentare i costi degli abbonamenti, che in Svizzera sono già tra i più cari.

