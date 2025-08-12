The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Ft, “Putin ha due vantaggi, uno è l’ignoranza di Trump”

Vladimir Putin ha "due cose a suo vantaggio che sono una preoccupazione esistenziale per l'Ucraina. La prima è che Trump vuole un accordo più del leader del Cremlino, e la seconda è "l'ignoranza" del presidente americano.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo afferma il Financial Times in un editoriale di Edward Luce dal titolo “Dall’Alaska con amore”.

“Oltre a Winston Churchill, Franklin Roosevelt a Yalta aveva Harry Hopkins, e Joseph Stalin ottenne comunque ciò che voleva. Trump invece ha Witkoff. Dopo il primo incontro di Witkoff con Putin a marzo, l’inviato di Trump non sapeva” su quali territori ucraini “Putin rivendicasse la sovranità. Cinque mesi dopo, Witkoff sembra ancora confuso. Le chiacchiere spavalde non sostituiscono la conoscenza. Putin ha buone ragioni per essere fiducioso venerdì”.

