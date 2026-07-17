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Fumo di incendi in Canada arriva anche a Washington, scatta allerta

Keystone-SDA

Vaste quantità di fumo proveniente dagli incendi in Canada hanno continuato a riversarsi negli Stati Uniti nelle prime ore di oggi raggiungendo non solo le città vicino al confine come Detroit e Chicago ma anche Washington e Baltimora.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riferiscono le autorità della capitale, che hanno emanato un’allerta “molto insalubre”.

Secondo un indice globale della qualità dell’aria ha mostrato che, nelle prime ore del mattino, i livelli di inquinamento in cinque grandi città nordamericane erano superiori a quelli delle città che normalmente sono in cima alle classifiche tra cui Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo, e Nairobi, in Kenya.

Il fumo continuerà a spostarsi a sud per tutto il weekend arrivando fino alla South Carolina. Oltre 109 milioni di persone negli Stati Uniti saranno esposte a una qualità dell’aria malsana almeno per le prossime 72 ore.

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