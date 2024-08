Funerali di Delon sabato in forma privata nella sua tenuta

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) I funerali di Alain Delon si svolgeranno sabato 24 agosto nella sua proprietà. Lo hanno riferito i media francesi, come Bfmtv.

L’attore scomparso domenica scorsa, che non avrebbe voluto una cerimonia pubblica in suo onore, sarà sepolto intorno alle 17 insieme ai suoi 35 cani in una cappella che lui stesso ha costruito una ventina di anni fa vicino alla sua tenuta a Douchy, dove ha vissuto per 50 anni. Monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di Gap che conosceva Delon, credente “da molto tempo”, celebrerà i funerali che si terranno in forma ristretta.

I funerali di Delon si terranno in forma ristretta, alla presenza dei tre figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien e di una quarantina di persone. Non dovrebbe essere invece presente la controversa badante-compagna Hiromi Rollin, cacciata l’anno scorso dalla tenuta per dispute con la famiglia dell’attore, che l’ha accusata di circonvenzione di incapace, soprattutto dopo il sopraggiungere della grave malattia che aveva colpito la star.

Sempre Bfm-tv riferisce che la Rollin spera ancora di partecipare ed ha chiesto ad alcuni intermediari di convincere i figli, anche se al momento non avrebbe ricevuto risposta. Alcune persone vicine ai tre figli di Delon hanno confermato che la donna è indesiderata.