Funivia tra Vallese e Berna? Fondazione tutela paesaggio contraria

1 minuto

(Keystone-ATS) Non si è fatta attendere una prima reazione all’idea di collegare le regioni di Crans-Montana (VS) e Adelboden-Lenk (BE) attraverso una funivia d’alta quota: la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio (SL-FP) si è subito dichiarata contraria.

Stando all’organizzazione un progetto di tal tipo non potrebbe ottenere la necessaria licenza edilizia e la tesi avanzata dai promotori che si tratterebbe di mostrare ai visitatori la bellezza della natura viene definita ardita: “Il ghiacciaio della Plaine Morte sta morendo”, afferma il direttore di SL-FP Raimund Rodewald, citato in un comunicato.

La fondazione non vede alcuna necessità economica nel collegare due comprensori sciistici funzionanti. “La cosa non ha nulla a che fare con la sostenibilità”, si legge nella presa di posizione. Al contrario, si tratta solo di “una strategia di marketing”, a detta dell’organismo ambientalista fondato nel 1970.

L’associazione Cradle (acronimo che sta per Crans-Montana, Adelboden e Lenk) ha annunciato oggi che verrà realizzato uno studio di fattibilità sul tema, i cui risultati saranno disponibili entro la fine del 2025. A Cradle fanno capo i comuni interessati, nonché gli enti turistici e le società di gestione degli impianti di risalita della zona.