Funzionari polizia chiedono più mezzi per lotta femminicidi

Keystone-SDA

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La Federazione svizzera dei funzionari di polizia (FSFP) chiede più personale e una strategia nazionale nella lotta ai femminicidi. La richiesta arriva dopo l'episodio verificatosi lo scorso fine settimana in Ticino, con tanto di ferimento di tre agenti di polizia.

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(Keystone-ATS) L’intervento era legato a un presunto femminicidio avvenuto a Faido, ha ricordato oggi la FSFP. Come noto, a Leontica il presunto autore del reato ha provocato un’esplosione che ha ferito i membri delle forze dell’ordine.

Dal punto di vista della Federazione è necessario un rafforzamento dell’organico dei corpi di polizia. Solo con personale sufficiente sarebbe possibile monitorare 24 ore su 24 i moderni strumenti di protezione, come le caviglie elettroniche. Questo è un presupposto fondamentale per garantire la migliore protezione possibile alle persone a rischio.

La FSFP ha esortato la politica e le autorità a dotare i corpi di polizia dei mezzi necessari. È necessaria una strategia coerente e a lungo termine per combattere la violenza domestica, che includa prevenzione, protezione delle vittime e una stretta collaborazione tra le autorità.