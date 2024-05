Fuoriuscita di liquido chimico nel Lötschberg, feriti

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Il tunnel ferroviario del Lötschberg, tra Kandersteg (BE) e Goppenstein (VS), è stato chiuso questa mattina presto dopo che da un vagone merci è fuoriuscito del liquido chimico.

Cinque persone che si trovavano in galleria per dei lavori al momento dell’incidente hanno lamentato problemi di respirazione e irritazione agli occhi.

È quanto si apprende da un comunicato diramato sulla rete sociale X dalla polizia cantonale del Vallese poco dopo le 7.00, precisando che la sostanza riversatasi nel tunnel è “acido acetico e idrogeno”.

Le autorità hanno aggiunto che non sussiste alcun pericolo per la popolazione o per l’ambiente. Il traffico ferroviario è stato interrotto durante l’intervento dei servizi di emergenza ed è nel frattempo stato ripristinato.

I treni passeggeri hanno dunque già potuto nuovamente attraversare la galleria a partire dalle 7.30, stando alle dichiarazioni di una portavoce della società BLS interpellata dall’agenzia di stampa Keystone-ATS.