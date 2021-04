Furti biciclette in calo nel 2020, ma ammontare danni più elevato

Non pochi ladri agiscono nei pressi delle stazioni. KEYSTONE/EDI ENGELER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 13 aprile 2021 - 14:00

(Keystone-ATS)

Il numero dei furti di biciclette è risultato in calo nel 2020, ma l'ammontare dei danni è salito in seguito all'aumentato valore delle due ruote, non da ultimo a causa del proliferare della trazione elettrica.

È la fotografia scattata dall'assicuratore Axa sulla base delle sue statistiche interne.

Nell'anno della pandemia alla compagnia sono stati segnalati 7548 furti, circa 300 in meno del 2019, per un ammontare complessivo di 11,1 milioni di franchi, in progressione di circa 130'000 franchi, spiega Axa in un comunicato odierno. La probabilità di vedersi sottrarre la bici è più alta a Zurigo, Basilea e Berna, mentre meno preoccupazione in tal senso presentano Bienne (BE), San Gallo e Soletta, fa sapere in modo generico l'assicuratore, che non fornisce indicazioni relative ad altre città elvetiche.

Il periodo scelto per la comunicazione non è casuale: con l'arrivo della primavera aumentano infatti nettamente i casi di sinistro. A titolo d'esempio, nel gennaio 2020 Axa aveva registrato circa 400 furti, un numero salito a quasi 700 in maggio. "Non appena fa più caldo la gente si sposta maggiormente in bicicletta: di conseguenza aumenta anche l'offerta per i ladri", commenta Stefan Müller, responsabile dell'assicurazione danni di Axa, citato nella nota. L'impresa fornisce anche indicazioni su come proteggere dai furti il veicolo.