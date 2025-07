Furto nella villa di Michel Platini, rubate medaglie e trofei

Keystone-SDA

Brutta sorpresa per la leggenda del calcio, Michel Platini. La villa del campione francese per tre volte pallone d'oro a Cassis, nel sud del Paese, è stata svaligiata, con il furto di numerose medaglie e trofei.

1 minuto

(Keystone-ATS) Rivelata in un primo tempo da radio RTL, la notizia è stata confermata da fonti vicine all’inchiesta citate dall’agenzia France Presse.

Secondo le fonti, l’ex numero 10 dell’Equipe de France (72 presenze in nazionale tra il 1976 e il 1987) ha udito dei rumori, questa mattina presto, nel suo giardino di Cassis. Il settantenne ex presidente della Uefa si è dunque ritrovato dinanzi ad un uomo incappucciato e vestito di nero, che si è dato subito alla fuga con diversi riconoscimenti sportivi, soprattutto trofei, coppe e medaglie. L’inchiesta è stata affidata alla Brigade de recherches d’Aubagne.

Per tre volte pallone d’oro (1983, 1984, 1985), ‘Platoche’ – come lo chiamano in Francia – è anche passato alla storia per aver conquistato una coppia dei campioni con la Juventus nel 1985. Con la nazionale francese, di cui è stato anche Ct, Platini è stato campione d’Europa nel 1984 ed è arrivato per due volte in semifinale ai Mondiali (1982 e 1986).