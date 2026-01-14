Fusioni e acquisizioni, il 2025 è stato vivace ma non troppo

Keystone-SDA

Il mercato delle fusioni e acquisizioni (mergers & acquisitions, M&A) in Svizzera è cresciuto nel 2025, rimanendo comunque al di sotto delle aspettative degli operatori: è la fotografia scattata da uno studio periodico della società di revisione e consulenza KPMG.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sono state registrate 502 transazioni per un volume totale di circa 167 miliardi di dollari (133 miliardi di franchi al cambio attuale), valori che superano quelli del 2024, pari a rispettivamente 464 operazioni e 115 miliardi di dollari.

La transazione più importante dell’anno è stata lo scorporo (anche gli spin-off sono tradizionalmente considerati nell’ambito M&A) dell’ex divisione nordamericana di Holcim, battezzata Amrize, con con un volume di 34 miliardi di dollari. Al secondo posto figura l’acquisto di Avidity Biosciences da parte di Novartis per 12 miliardi, al terzo la fusione di Baloise con Helvetia, per un valore di 11 miliardi.

Anche nel 2025 le aziende svizzere sono rimaste attori attivi sul mercato internazionale: in 225 casi hanno rilevato società o partecipazioni straniere, il che rappresenta quasi la metà di tutte le transazioni. “Grazie all’elevata liquidità e ai bilanci solidi, le imprese elvetiche sono in una posizione ottimale come acquirenti internazionali”, spiega Timo Knak, dirigente di KPMG, citato in un comunicato.

Per il 2026 KPMG prevede un leggero aumento dell’attività di M&A e in primo piano saranno anche fattori tecnologici. “La valutazione dell’intelligenza artificiale e della resilienza informatica diventerà nel 2026 un fattore di successo decisivo per ogni transazione e dovrà essere integrata tempestivamente nella pianificazione delle operazioni”, osserva Knak. “Inoltre alla luce delle persistenti incertezze geopolitiche, verrà prestata ancora maggiore attenzione alle prospettive di crescita e di redditività dell’azienda obiettivo di un’operazione”, conclude l’esperto.