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G7: Donald Trump atterrato a Ginevra

Keystone-SDA

Il presidente americano Donald Trump è arrivato poco fa a Ginevra. L'aereo presidenziale Air Force One è atterrato all'aeroporto di Cointrin dove lo attendevano due elicotteri che lo porteranno a Evian, in Francia.

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(Keystone-ATS) Trump è stato accolto dal presidente della Confederazione Guy Parmelin, dalla presidente del Consiglio di Stato ginevrino Anne Hitpold e dall’ambasciatrice degli Stati Uniti a Berna, Callista Gingrich.

Il presidente americano è poi salito sull’elicottero Marine One per recarsi al vertice del G7. Lo ha constatato da un giornalista di Keystone-ATS. Sulla pista è stato dispiegato un dispositivo di sicurezza fuori dal comune.

A bordo dell’Air Force One con Trump c’erano, fra gli altri, il segretario di stato Marco Rubio, quello al commercio Howard Lutnick e il titolare del Tesoro Scott Bessent. Ad accompagnare il presidente anche il capo di gabinetto Susie Wiles e il consigliere economico Kevin Hassett.

Come riporta la Cnn, nel corso della giornata Trump incontrerà il presidente francese Emmanuel Macron.

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