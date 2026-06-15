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G7: Guy Parmelin accoglierà i capi di Stato e di governo

Guy Parmelin
Il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Keystone-SDA

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin sarà oggi al centro della scena internazionale. A Ginevra accoglierà, a turno, i capi di Stato e di governo che parteciperanno al vertice del G7 a Évian (Francia), ad eccezione del presidente francese Emmanuel Macron.

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(Keystone-ATS) Parmelin sarà sulla pista per accogliere il presidente americano Donald Trump. Ma anche i primi ministri britannico Keir Starmer, canadese Mark Carney e giapponese Sanae Takaichi, nonché il cancelliere tedesco Friedrich Merz e la premier italiana Giorgia Meloni.

Altri arrivi sono previsti nel corso della giornata, mentre il territorio ginevrino è sotto stretta sorveglianza, con la presenza di agenti di polizia provenienti da tutti i cantoni e circa 4000 soldati. Il presidente della Confederazione dovrebbe avere a disposizione alcuni minuti con ciascun leader, prima di affidarli al protocollo francese.

I capi di Stato e di governo sono attesi in prima serata da Macron per una prima cena di lavoro sulle sfide internazionali. L’Ucraina, con la presenza del presidente Volodymyr Zelensky, il Medio Oriente e i “nuovi partenariati” saranno all’ordine del giorno domani.

Macron vuole affrontare gli squilibri commerciali mondiali, in particolare quelli con la Cina, ma anche i dazi doganali americani. Mercoledì è previsto un pranzo a mezzogiorno con i miliardari delle aziende tecnologiche.

Anche la regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA) sarà oggetto di discussione. La Svizzera ospiterà a Ginevra, nell’estate del 2027, il prossimo vertice mondiale su questo tema. Oltre alla cena di gala a cui è invitato domani sera a Évian, il presidente della Confederazione dovrebbe poter partecipare ad alcuni eventi collaterali dell’incontro, forse proprio il pranzo dedicato alle questioni tecnologiche.

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