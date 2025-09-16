The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Galaxus lancia un abbonamento TV

Il colosso del commercio online Galaxus entra nel settore dell'offerta televisiva: la società controllata da Migros aggiunge un abbonamento tivù alla sua offerta di telefonia mobile e internet.

(Keystone-ATS) Galaxus TV costa 11 franchi al mese e comprende 282 canali, una funzione replay di sette giorni, pausa in diretta e la possibilità di registrare 1000 programmi, fa sapere l’azienda in un comunicato odierno. Tutto questo senza box, costi di attivazione e durata minima di contratto, viene sottolineato. Tra le varie opzioni, vi è la possibilità di saltare la pubblicità in replay e nelle registrazioni pagando ulteriori 7 franchi al mese.

L’offerta televisiva di Galaxus si basa su un’app e utilizza la piattaforma tecnologica di streaming Zattoo. L’abbonamento può essere sottoscritto singolarmente o in combinazione con un abbonamento web o mobile: attualmente non è previsto uno sconto combinato. Le proposte sono comunque destinate ad aumentare: “Vogliamo espandere la nostra offerta in futuro per includere ulteriori opzioni come pacchetti di sport, intrattenimento e altre lingue”, afferma Andreas Kundert, dirigente presso Galaxus, citato nella nota.

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

Come vedete il futuro del vostro continente?

Alcune regioni del mondo vivono con la promessa di un futuro in costante miglioramento. Ma come si presenta in realtà?

Dibattito
Moderato da: Céline Stegmüller

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

