Galenica punta sull’online, rileva maggioranza di Puravita

Keystone-SDA

Galenica compie un altro passo nella sua strategia di integrazione tra canali fisici e digitali.

3 minuti

(Keystone-ATS) Da gennaio 2026 aumenterà la propria partecipazione in Puravita dal 34% all’80%, diventando azionista di maggioranza dell’operatore online specializzato in farmacia, drogheria e prodotti naturali.

L’acquisizione, il cui valore non è stato reso noto, mira a potenziare l’offerta digitale nel segmento in forte crescita della salute e del benessere, ha indicato oggi il gruppo bernese presente anche in Ticino. Puravita ha sede a Speicher (AR) e fa confluire nel portafoglio di Galenica una delle piattaforme di e-commerce più ampie del ramo in Svizzera, con un catalogo di oltre 45’000 prodotti e un fatturato netto di circa 22 milioni di franchi.

“Puravita convince per l’eccellente orientamento al cliente ed è molto ben posizionata sul mercato”, afferma Stephan Mignot, membro della direzione di Galenica, citato in un comunicato. “Con questa partecipazione di maggioranza, Galenica rafforza l’offerta digitale per la clientela”.

L’operazione rappresenta un ampliamento strategico per Galenica, che finora ha costruito la sua presenza sul mercato principalmente attraverso una vasta rete di farmacie fisiche (come Amavita, Sun Store e Coop Vitality) e attraverso la joint venture con Redcare nel mercato delle farmacie online pure. Con Puravita, il gruppo entra in modo più incisivo nel mercato della drogheria e dei prodotti da banco non farmaceutici.

Sul fronte opposto Puravita potrà beneficiare dell’infrastruttura, della logistica e della forza commerciale del gruppo Galenica. L’azienda, fondata nel 2016 e partner di Galenica dal 2020, continuerà a essere guidata dal fondatore Michael Sonderegger e manterrà la sua sede operativa con i suoi 48 dipendenti.

Nel frattempo gli investitori hanno reagito senza scomporsi alle novità odierne: in borsa il titolo Galenica nel pomeriggio si presentava poco mosso, un po’ meno tonico del mercato che generalmente avanzava di mezzo punto percentuale. Nel 2025 l’azione ha guadagnato il 25% e positiva, nella misura del 60%, è anche la performance su cinque anni.

Galenica fa risalire la sua storia al 1927, quando a Clarens (VD) 16 farmacie romande fondarono una centrale di acquisto comune, denominata Collaboration Pharmaceutique, con l’obiettivo di contrastare le misure di boicottaggio dei grossisti. In seguito la società si spostò a Berna, ampliò l’attività e cambiò la ragione sociale in Galenica, che deriva dal nome del medico greco Galenico, vissuto nel secondo secolo dopo Cristo. Sono poi seguiti decenni di espansione e cambiamenti. L’azienda, quotata in borsa dall’aprile 2017, può oggi contare su un organico di oltre 8000 dipendenti. Nel 2024 ha realizzato un fatturato di 3,9 miliardi di franchi.