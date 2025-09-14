Galleria di base del San Gottardo: sostituzione binari anticipata
Le FFS devono sostituire prima del previsto i 228 chilometri di binari, fortemente sollecitati, della galleria di base del San Gottardo. I lavori dovrebbero svolgersi tra il 2032 e il 2034. Non è prevista un'interruzione totale della linea.
(Keystone-ATS) La sostituzione dei binari è prevista nell’ambito delle normali finestre di manutenzione pianificate, hanno dichiarato le FFS, interpellate oggi da Keystone-ATS, in riferimento a un’informazione pubblicata dal SonntagsBlick.
La durata di vita delle rotaie del tunnel di base del San Gottardo era inizialmente stimata a circa 20 anni, mentre ora è valutata a 16 anni.
Le FFS spiegano che il numero di treni che percorrono questa tratta è adesso superiore a quanto previsto inizialmente. Citano in particolare la cadenza semioraria introdotta con l’ultimo cambio di orario.
Non vengono fornite informazioni sul costo dei lavori. Stando al SonntagsBlick, questi potrebbero superare i cento milioni di franchi. La compagnia ferroviaria sta attualmente cercando concetti presso aziende in grado di portare a termine questo progetto.