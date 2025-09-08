The Swiss voice in the world since 1935

Galleria San Gottardo: chiusa in entrambe direzioni per incidente

La galleria stradale del San Gottardo è stata chiusa ieri sera in entrambe le direzioni per poco più di un'ora in seguito a un incidente nel quale una persona ha riportato ferite di media gravità. Lo ha comunicato la polizia cantonale urana.

(Keystone-ATS) Un’auto con targa francese proveniente da sud è finita contro la parete del tunnel dopo aver sterzato, ha indicato un portavoce a Keystone-ATS, confermando una notizia del Blick.

I danni al veicolo e all’infrastruttura ammontano a circa 30’000 franchi, si legge nel comunicato diramato in tarda serata. L’incidente è avvenuto poco prima delle 21.00 e la chiusura della galleria è stata necessaria per le operazioni di soccorso e di sgombero, precisa la nota.

