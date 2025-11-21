Gara dell’esercito: 320 militari si sfidano in diverse discipline

Le conoscenza acquisite nella gara saranno messe al servizio delle singole unità. Keystone-SDA

È iniziata stamattina a Saint-Maurice (VS) la prima edizione della Gara dell'esercito. Fino a domenica 80 pattuglie di quattro soldati si sfideranno in diverse discipline militari sulle montagne dello Chablais, tra Vallese e Vaud.

(Keystone-ATS) Queste competizioni, si legge in un comunicato odierno dell’esercito, comprendono scenari come scontri corpo a corpo, contrassalti, raid, colpi di mano, imboscate e combattimenti anticarro, con l’obiettivo di mettere alla prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti.

La gara è destinata a militari soggetti all’obbligo di prestare servizio, ma la cui partecipazione è volontaria. Le pattuglie sono state formate indipendentemente dall’Arma, dalla funzione e dalla specializzazione. Le conoscenza acquisite nella gara, si legge ancora nella nota, saranno poi messe al servizio delle singole unità.

La Gara dell’esercito 2025 è l’erede dello Swiss Raid Commando, svoltosi fino al 2009.