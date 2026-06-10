Gates sotto torchio su Epstein, ‘non avrei mai dovuto incontrarlo’

Keystone-SDA

Filantropo, co-fondatore di Microsoft, genio, miliardario. Ma oggi davanti alla commissione di sorveglianza della Camera americana Bill Gates era solo un uomo costretto a spiegare e giustificare i suoi rapporti con un criminale condannato: Jeffrey Epstein.

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(Keystone-ATS) “Non avrei mai dovuto incontrarlo”, ha ammesso il magnate della tecnologia nella sua dichiarazione iniziale prima di essere torchiato dalle domande dei deputati in un’audizione a porte chiuse. Gates e il finanziere pedofilo si sono frequentati per almeno tre anni al solo scopo, secondo il miliardario, di ottenere fondi per la fondazione benefica che aveva creato con la moglie Melinda.

“Alla luce di ciò che so oggi, capisco che se anche se avesse procurato i donatori promessi alla Gates Foundation questo non avrebbe giustificato il fatto di essere associati a lui”, ha sottolineato ribadendo di “non aver mai assistito a comportamenti criminali di Epstein, né avuto alcun indizio che fosse coinvolto in attività illecite”. Il co-fondatore di Microsoft ha poi dichiarato di non aver mai molestato alcuna ragazza e di non essere mai stato sull’isola, il ranch o la villa in Florida del mostro. Gates ha anche sostenuto di aver avuto paura di interrompere i rapporti poiché Epstein sapeva dei suoi affaire extraconiugali e minacciava di usarli contro di lui. “Ha usato queste informazioni per farmi pressioni affinché riprendessi i contatti con lui. Non ci è riuscito, ma ciò dimostra alcuni dei modi in cui ha cercato di sfruttarmi per portare avanti i suoi obiettivi”.

Sebbene non sia stato accusato di alcun illecito, il magnate compare in molte delle foto diffuse dal dipartimento di Giustizia sul caso. Ha dichiarato di aver conosciuto il mostro nel 2011, quindi dopo la condanna per favoreggiamento della prostituzione di una minore, attraverso una sua collaboratrice. Melanie Walker, amica intima di Epstein, ha lavorato per oltre dieci anni presso la Gates Foundation e successivamente nell’ufficio privato del miliardario. Nell’estate del 2017, dopo che i due erano diventati amanti, la donna decise di farsi da parte e chiese un consiglio al finanziere. “Riguardo a BG. Basta che gli dici ‘ho raccontato tutto a Jeffrey… tutto'”, le rispose lui dopo che lei gli aveva confessato di temere “una vendetta” da parte di Gates.

Medico, originaria di Seattle, la Walker è una delle tante figure pittoresche che popolavano l’universo di Epstein. Ha dichiarato di essere stata presentata al finanziere, morto suicida in carcere nel 2019, da Donald Trump negli anni ’90 e di aver avuto un rapporto stretto con il principe Andrea d’Inghilterra, prima di avere una lunga relazione con Steven Sinofsky, un ex dirigente Microsoft che a sua volta aveva legami con il pedofilo. Ma il suo ruolo più significativo in tutta questa vicenda è stato aiutare Epstein a inserirsi nella cerchia di Gates.

Il miliardario ha anche ammesso di aver accettato la conoscenza “senza fare i dovuti controlli” e che comunque non è mai voluto essere “amico” di Esptein, nonostante le avance di quest’ultimo. Il patron di Microsoft ha affermato di aver interrotto i rapporti nel 2014, quando è emerso chiaramente che i donatori promessi da Epstein non avrebbero contribuito alle sue attività filantropiche.