The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Gaza, Israele, team negoziale parte domani per Egitto

Keystone-SDA

Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ordinato l'invio di una delegazione israeliana per condurre i negoziati, sotto la guida del ministro Ron Dermer.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) La delegazione partirà domani per prendere parte ai colloqui indiretti con Hamas che si terranno a Sharm el-Sheikh, in Egitto.

Frattanto, una fonte di Hamas ha riferito alla rete televisiva saudita Al-Arabiya che ha iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti. “Abbiamo chiesto la cessazione dei bombardamenti per completare l’operazione”, ha affermato.

Il segretario di Stato Marco Rubio ha dichiarato invece che gli Stati Uniti sperano in un accordo rapido per riportare a casa tutti gli ostaggi a Gaza in cambio di un ritiro parziale dell’esercito israeliano dal territorio.

Parlando a “Meet the Press” della Nbc, Rubio ha riconosciuto che la prossima fase delle negoziazioni sul piano del presidente Trump per porre fine alla guerra a Gaza sarà più difficile, affrontando questioni delicate come lo smantellamento di Hamas e l’istituzione di un nuovo governo per Gaza che escluda il gruppo militante palestinese.

Alla domanda se la guerra, iniziata due anni fa, fosse finita, Rubio ha risposto: “Beh, non ancora. C’è ancora del lavoro da fare.” Ma ha ricordato che Hamas ha “acconsentito al quadro del presidente per il rilascio degli ostaggi”.

Intanto, il capo di Stato Maggiore dell’esercito israeliano Eyal Zamir ha affermato che i combattimenti nella Striscia di Gaza proseguiranno in caso di fallimento dei negoziati per porre fine alla guerra.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
32 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR