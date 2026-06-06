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Gaza, salgono a nove le vittime dei raid israeliani

Keystone-SDA

Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza, a seguito di raid israeliani, è salito a nove. Lo annunciano i servizi di soccorso.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito dalla protezione civile, oltre alla sette persone uccise a a Gaza City da un attacco di droni nel campo profughi di Jawazat e l’ “attacco di precisione” contro Muhannad Othman Farwana, descritto dall’esercito israeliano come “comandante di cellula” del braccio armato di Hamas, anche un uomo di 37 anni, colpito in serata da un raid aereo israeliano in un quartiere sud-orientale di Gaza City.

Nonostante il cessate il fuoco concordato nell’ottobre 2025, la Striscia di Gaza continua a essere teatro di violenze quotidiane. Secondo il Ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas e considerato attendibile dalle Nazioni Unite, almeno 951 palestinesi sono stati uccisi da allora.

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