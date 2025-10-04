The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Gaza, Svizzera chiede azioni concrete

Alla luce dei recenti sviluppi a Gaza, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) chiede, quali priorità immediate, il rilascio di tutti gli ostaggi, la cessazione delle ostilità e l'immediato accesso umanitario alla Striscia.

1 minuto

(Keystone-ATS) La Svizzera invita tutte le parti in conflitto ad agire senza indugio e nel pieno rispetto del diritto internazionale, si legge in un posto su “X” del DFAE, in cui la Confederazione ringrazia tutti i mediatori.

La Svizzera, si legge ancora, si dice disposta a sostenere tutte le misure concrete volte a raggiungere una pace giusta e duratura. La base deve essere la soluzione dei due Stati.

Ieri sera, Hamas ha accettato parti del piano messo a punto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per porre fine alla guerra di Gaza, tra cui in linea di principio il rilascio di tutti gli ostaggi. Parallelamente, il gruppo islamista ha chiesto ulteriori negoziati su alcuni particolari del piano. Trump ha quindi invitato Israele a cessare immediatamente i bombardamenti sulla Striscia di Gaza.

