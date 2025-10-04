The Swiss voice in the world since 1935
Gaza, Witkoff verso l’Egitto, domani al via negoziati

Keystone-SDA

L'inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, si recherà nelle prossime ore in Egitto dove domani dovrebbe tenersi il primo round di negoziati tra Israele e Hamas sui dettagli del piano di pace del presidente Trump. È quanto riportano i media israeliani.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Ci sono due ostacoli, riporta Channel 12, che potrebbero sorgere nei colloqui: non è chiaro se Hamas accetterà di separare il rilascio degli ostaggi e il ritiro delle forze israeliane dalla discussione sul “giorno dopo”.

La valutazione in Israele è che Hamas vorrà legare il rilascio degli ostaggi alle sue richieste sul “giorno dopo”. E anche se Hamas accettasse, ci sarebbe un altro problema, perché allora inizierebbe la discussione significativa sulle linee di ritiro.

Israele parla solo di un ritiro parziale, mentre Hamas vorrebbe un ritiro completo: ed è qui che entreranno in gioco gli americani che è improbabile decidano di lasciare che “qualche chilometro” rompa gli accordi raggiunti.

Frattanto, il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha convocato una riunione di consultazione d’emergenza durante la notte, dopo che Hamas ha presentato la sua risposta al piano di pace per Gaza, ma non ha incluso i ministri di estrema destra Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir. Lo riporta il Times of Israel.

Secondo media israeliani all’incontro avrebbero partecipato i responsabili della sicurezza, il ministro della Difesa Israel Katz e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer. Smotrich e Ben Gvir, contrari alla fine della guerra, non sono stati invitati.

