Gaza: è tregua, ostaggi saranno rilasciati lunedì

Keystone-SDA

È tregua a Gaza dopo 736 giorni di guerra e in migliaia stanno rientrando nella maggiore città della Striscia. Completato il ritiro dell'Idf dopo il cessate il fuoco scattato con la ratifica da parte del governo israeliano dell'accordo.

(Keystone-ATS) Gli ostaggi saranno rilasciati lunedì, conferma Donald Trump, che esulta: “Abbiamo fermato la guerra, sarà una pace duratura”. Si tratta di 20 ostaggi vivi in cambio di 1.950 prigionieri palestinesi, tra cui però non figura Barghouti, ma Hamas “insiste per il suo rilascio”.

Da oggi inizierà l’ingresso di aiuti umanitari e altre forniture essenziali nella Striscia, annuncia un funzionario di Hamas, mentre il valico di Rafah al confine con l’Egitto sarà aperto ai civili a metà della prossima settimana. Trump è atteso lunedì mattina in Israele, poi in Egitto per la firma ufficiale e un vertice con i leader del mondo.

Netanyahu avvisa: “Se il disarmo di Hamas e la smilitarizzazione della Striscia non avverranno sarà guerra”. La fazione islamica: “Non daremo scuse a Israele”. Intanto l’Idf colpisce e smantella infrastrutture di Hezbollah nel sud del Libano.