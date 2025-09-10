The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Gaza: azione di solidarietà di MSF Svizzera sulla Piazza federale

Keystone-SDA

Medici senza Frontiere (MSF) Svizzera ha manifestato oggi sulla Piazza federale a Berna per denunciare la crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza. L'ONG ha srotolato una lettera lunga 15 metri corredata di oltre 30'000 firme per chiedere al governo di agire.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) La lettera aperta è destinata al ministro degli esteri Ignazio Cassis. Intitolata “I medici non possono fermare il genocidio”, la missiva chiede al Consiglio federale di fare pressione sul governo israeliano con tutti i mezzi politici, diplomatici ed economici a disposizione.

La Svizzera, in quanto Stato depositario delle Convenzioni di Ginevra, che stabiliscono le regole fondamentali per la protezione delle vittime dei conflitti armati, ha la responsabilità e la possibilità di agire, secondo la presidente di MSF Svizzera Micaela Serafini. Neutralità non significa restare in silenzio: richiede, al contrario, di impegnarsi per la difesa della dignità umana.

L’azione di solidarietà di MSF si è tenuta mentre le Camere federali sono riunite per la sessione autunnale. Diversi dibattiti sono dedicati alla crisi umanitaria nella Striscia di Gaza. Ma il parlamento resta molto prudente di fronte al conflitto: appena ieri il Consiglio degli Stati ha respinto, con 27 voti a 17, un’iniziativa cantonale di Ginevra che chiede di riconoscere lo Stato di Palestina. Secondo i “senatori” allo Stato attuale le condizioni per un riconoscimento non sono riunite.

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Avete antenati svizzeri? State programmando un viaggio per visitare i luoghi in cui vivevano?

Siamo molto interessati a conoscere la vostra ricerca genealogica.

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

