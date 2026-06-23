The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Quinta Svizzera
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Gaza: Commissione ONU, bimbi presi di mira da Israele, è genocidio

Keystone-SDA

Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un "genocidio" in corso a Gaza. Lo ha affermato oggi la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta creata su mandato delle Nazioni Unite.

Questo contenuto è stato pubblicato al
4 minuti

(Keystone-ATS) In occasione della pubblicazione di un nuovo rapporto della commissione incaricata dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ma che non parla a nome dell’organizzazione, il suo presidente, Srinivasan Muralidhar, ha affermato in un comunicato che “prendendo di mira i bambini, Israele attacca la stessa capacità del popolo palestinese di esistere e di determinare il proprio futuro”.

La Commissione afferma di aver trovato prove che “bambini palestinesi sono stati deliberatamente presi di mira e uccisi dalle forze di sicurezza israeliane”. Questo, ha affermato, è un fattore chiave per stabilire “l’intento genocida delle autorità e delle forze di sicurezza israeliane di distruggere la più ampia comunità palestinese a Gaza”.

Il team investigativo di tre membri aveva inizialmente stabilito in un rapporto dello scorso settembre che Israele aveva commesso un “genocidio” nella guerra a Gaza, una conclusione che Israele ha categoricamente respinto.

Nel rapporto di approfondimento di oggi, hanno affermato che l’intensità e la natura sistematica delle operazioni militari israeliane sono continuate, provocando un numero “senza precedenti” di morti, feriti e traumi tra i bambini palestinesi. Vi sono “ragionevoli motivi” per concludere che le autorità e le forze di sicurezza israeliane “hanno continuato a commettere il crimine di genocidio” a Gaza, hanno affermato.

Israele, da tempo aspramente critico nei confronti della commissione, ha definito il rapporto “diffamatorio” e una “farsa calunniosa”. Ha accusato gli investigatori di ignorare “le brutali tattiche di Hamas, che attacca spietatamente i bambini israeliani e usa i bambini palestinesi come scudi umani”.

Per il suo ultimo rapporto la Commissione, istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2021, ha esaminato i crimini che colpiscono i bambini palestinesi e come le condizioni di vita imposte da Israele a Gaza “causino una mortalità infantile prevenibile”.

“Le autorità e le forze di sicurezza israeliane hanno deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, provocando genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra nella Striscia di Gaza e crimini di guerra in Cisgiordania”, ha affermato il team in una dichiarazione. La Commissione ha parlato di azioni che hanno “cancellato l’infanzia” a Gaza e continueranno a colpire i bambini del territorio per tutta la vita.

Secondo l’inchiesta delle Nazioni Unite, durante i primi due anni di guerra almeno 20’179 bambini sono stati uccisi e 44’143 feriti. L’uccisione e il ferimento di bambini palestinesi “facevano parte di una strategia per distruggere la continuità biologica e l’esistenza futura del gruppo palestinese a Gaza”, si legge nel rapporto. I giovani feriti “affrontano una vita di disabilità” che ora è “una realtà demografica determinante” tra i bambini di Gaza.

L’assedio di Gaza ha “compromesso direttamente la salute riproduttiva e neonatale”, mentre il collasso dei programmi di sanità pubblica ha “eroso le condizioni necessarie per una generazione futura sana”.

Il rapporto ha elencato divisioni, brigate e unità israeliane che potrebbero essere responsabili dell’uccisione di bambini, in specifici episodi a Gaza e in Cisgiordania. La Commissione ha anche documentato un forte aumento della violenza perpetrata dai coloni israeliani contro i bambini palestinesi in Cisgiordania.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR