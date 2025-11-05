Gaza: consegnato il corpo di un altro ostaggio
Israele ha ricevuto stasera tramite il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) la bara di un ostaggio consegnata all'esercito e allo Shin Bet (servizi segreti interni) nella Striscia di Gaza. Lo conferma l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu.
(Keystone-ATS) Il corpo sarà ora trasferito in Israele e al Centro nazionale di medicina legale. L’identità verrà resa nota alle famiglie dopo l’identificazione ufficiale delle spoglie.
Nel pomeriggio le brigate Ezzedine al-Qassam, il braccio armato di Hamas, avevano annunciato che “consegneranno il corpo di un prigioniero israeliano trovato nel quartiere di Shujaiya, a est di Gaza City, alle 21:00 ora di Gaza” (le 20:00 in Svizzera).
Dei 28 ostaggi deceduti che Hamas ha accettato di consegnare a Israele in base all’accordo, ne sono stati finora restituiti 22.