Gaza: esercito israeliano spiana il cimitero di guerra britannico

Keystone-SDA

L'esercito israeliano ha in parte spianato il cimitero di guerra britannico di Gaza ad al-Tuffah, sito storico che ospita le tombe di decine di soldati del Regno Unito e dei paesi del Commonwealth caduti durante la Prima e la Seconda guerra mondiale in Medio Oriente.

2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riporta il “Guardian” online, secondo cui le immagini satellitari analizzate, oltre alle testimonianze oculari, mostrano un’area di circa mille metri quadrati nel settore sud-occidentale completamente livellata da mezzi pesanti. Le file di lapidi sono state rimosse, il terreno è stato rimescolato e un massiccio terrapieno è stato innalzato.

Sebbene il sito fosse già stato colpito dalle bombe durante la rappresaglia militare israeliana nella Striscia, quest’ultima operazione viene descritta come sistematica e deliberata.

Dure critiche sono arrivate da Londra. “Siamo rattristati nell’apprendere che le tombe del personale britannico e alleato che ha servito coraggiosamente nella Prima e nella Seconda guerra mondiale sono state danneggiate. Le tombe di guerra onorano la memoria di ogni membro delle forze armate che ha compiuto il sacrificio estremo e meritano di essere trattate con il massimo rispetto”, ha dichiarato un portavoce della Royal British Legion, la centenaria associazione dei reduci e dei caduti di guerra britannici.

Dopo aver visionato le immagini satellitari del cimitero, le Forze di difesa israeliane (IDF) hanno affermato di essere state costrette ad adottare misure difensive nel corso della battaglia contro Hamas.