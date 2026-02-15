Gaza: Hamas, “11 persone uccise, attacco anche a tenda sfollati”

Keystone-SDA

L'agenzia di protezione civile di Gaza ha riferito che attacchi israeliani hanno ucciso almeno undici persone dall'alba di oggi.

(Keystone-ATS) Un funzionario militare dello Stato ebraico ha affermato che gli attacchi sono stati effettuati in risposta a violazioni del cessate il fuoco.

L’agenzia, che opera come forza di soccorso sotto l’autorità del movimento islamista palestinese Hamas, ha indicato che un attacco ha colpito una tenda di sfollati nel nord di Gaza e un altro ha preso di mira un’area nel sud della Striscia, a Khan Younis.