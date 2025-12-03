Gaza: Israele, i resti consegnati ieri non sono di un ostaggio
I "reperti" umani consegnati ieri da Hamas a Israele per essere analizzati non appartengono a nessuno dei due ostaggi ancora a Gaza. Lo riferisce l'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu, aggiungendo che le famiglie sono state aggiornate.
(Keystone-ATS) La fazione palestinese deve ancora restituire i corpi dell’israeliano Ran Gvili e del thailandese Sudthisak Rinthalak. “Gli sforzi per il loro rientro non cesseranno fino al completamento della missione, per garantire loro una degna sepoltura in patria”, conclude l’ufficio del premier.
I media israeliani riferiscono che dopo che i resti umani consegnati ieri a Israele sono risultati non appartenere a nessuno dei rapiti deceduti, Hamas e la Jihad islamica hanno ripreso le ricerche del corpo di un ostaggio nella zona di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza.