Gaza: manifestazioni in varie città svizzere per attivisti Flotilla

Keystone-SDA

Manifestazioni di solidarietà spontanee contro l'intercettazione della flottiglia di aiuti per Gaza da parte di Israele si sono tenute questa sera in diverse città svizzere.

2 minuti

(Keystone-ATS) A Ginevra oltre 3’000 persone si sono radunate per esprimere la loro solidarietà con la Palestina e con la flottiglia bloccando il principale incrocio vicino alla stazione di Cornavin. “Free free Palestine”, scandivano i manifestanti, i quali hanno anche denunciato la “complicità della Svizzera”. Alcuni partecipanti hanno dato fuoco a pneumatici sulla piazza Lise Girardin, sprigionando un denso fumo nero.

Il corteo si è poi messo in moto ma è stato bloccato all’estremità del ponte del Mont-Blanc da diversi veicoli della polizia, ha constatato una giornalista di Keystone-ATS presente sul posto. Alcuni manifestanti hanno allora iniziato a lanciare oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con gas lacrimogeno e altri mezzi coercitivi.

Anche a Berna si sono riunite diverse centinaia di persone che hanno chiesto a Israele di rilasciare gli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati, tra cui figura una ventina di svizzeri. La Confederazione deve assumersi le proprie responsabilità di diritto internazionale e impegnarsi “attivamente per la fine del genocidio a Gaza”, è stato sottolineato. Devono essere imposte sanzioni e le collaborazioni economiche, scientifiche e culturali con Israele devono essere interrotte.

Al termine della manifestazione nel centro città attivisti hanno bloccato diversi binari della stazione. Le FFS confermano sul loro sito che il traffico ferroviario è limitato e che si possono verificare cancellazioni, ritardi e deviazioni. Anche alcune linee di tram sono state bloccate.

A Zurigo un migliaio di manifestanti si sono riuniti sulla Helvetiaplatz. Manifestazioni si sono tenute anche a Basilea, Lucerna, Sion e Lugano, con centinaia di persone. Già ieri sera fra le 500 e le 1000 persone, stando alle cifre diffuse dalla polizia, avevano protestato contro le azioni della marina israeliana a Losanna. Non sono stati riportati incidenti.