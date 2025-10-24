Gaza: primi bambini feriti in viaggio verso la Svizzera

Keystone-SDA

Sette bambini gravemente feriti, con i rispettivi accompagnatori (27 persone), sono in viaggio verso la Svizzera dove verranno ricoverati in diverse strutture del nostro paese. Lo ha dichiarato oggi la Segreteria di Stato della migrazione (SEM).

2 minuti

(Keystone-ATS) Questi bambini e i loro accompagnatori saranno accolti da sette diversi Cantoni e riceveranno cure mediche negli ospedali universitari e cantonali locali. Saranno sottoposti a una procedura di asilo in Svizzera.

Il gruppo si trova attualmente a bordo di quattro aerei della Rega e di due aerei dell’aeronautica militare svizzera, che secondo i piani atterreranno oggi negli aeroporti di Zurigo, Ginevra e Lugano.

Da lì, i bambini feriti saranno trasportati negli ospedali dei Cantoni di Ginevra, Vaud, Ticino, Basilea Città, Lucerna e San Gallo. Tutti hanno riportato ferite di guerra e necessitano di cure mediche altamente specializzate.

Prima dell’ingresso in Svizzera, le autorità hanno effettuato un controllo di sicurezza su tutte le persone. La SEM assegna i bambini feriti e i loro accompagnatori ai Cantoni in cui i bambini riceveranno cure mediche in un ospedale, ad eccezione di San Gallo, dove saranno accolti dal Cantone di Appenzello Esterno. Gli accompagnatori saranno alloggiati in strutture di questi Cantoni o della SEM nelle vicinanze degli ospedali.

Un’ulteriore operazione

Prima dell’inizio dell’operazione, diversi Cantoni si sono dichiarati disponibili ad accogliere i sette bambini feriti nelle loro rispettive strutture e ad ospitare i loro parenti stretti.

Sei Cantoni accolgono i bambini feriti e le persone che li accompagnano nell’ambito di questa prima operazione di evacuazione (AR due bambini, BS, GE, VD, LU e TI un bambino ciascuno). L’assegnazione avviene in base a criteri medici. I costi delle cure sono a carico dei Cantoni in cui hanno sede gli ospedali o degli ospedali stessi, se non sono coperti dall’assicurazione malattia obbligatoria.

Lo scorso settembre, il Consiglio federale aveva annunciato di voler accogliere venti bambini nel quadro di un’azione umanitaria. L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha registrato circa 19 mila pazienti per un’evacuazione dalla Striscia di Gaza: tra questi vi sono circa 4 mila bambini che rischiano la vita a causa di malattie o ferite che non possono essere curate in maniera adeguata sul posto.