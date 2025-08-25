Gaza: raid Idf su ospedale Nasser, 20 morti inclusi 5 giornalisti

Keystone-SDA

Almeno 20 persone, inclusi cinque giornalisti, sono stati uccisi oggi nell'attacco dell'Esercito israeliano (Idf) con un drone kamikaze che ha preso di mira il complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il governo di Gaza controllato da Hamas ha reso noto che tra i cinque giornalisti uccisi oggi ci sono un fotografo dell’agenzia di stampa Reuters e un reporter dell’emittente statunitense NBC.

Il fotoreporter della Reuters, riferisce Al Jazeera, era Hossam al-Masri, mentre il giornalista della NBC si chiamava Moaz Abu Taha. Le altre due vittime erano il fotoreporter della stessa Al Jazeera. Mohammed Salama, e Mariam Abu Daqa, un giornalista che collaborava con diversi media, tra cui l’Independent Arabic e l’Associated Press.

In totale, almeno 29 palestinesi, inclusi i cinque giornalisti, sono stati uccisi dall’alba di oggi negli attacchi dell’Idf nella Striscia di Gaza, riportano i media.

Il bilancio include le 20 persone uccise nell’attacco al complesso ospedaliero Nasser di Khan Younis. In precedenza, l’agenzia palestinese Wafa aveva reso noto che almeno nove civili erano morti in diversi attacchi dell’Idf nel territorio, inclusi cinque membri di una famiglia nel bombardamento di una casa nella zona di al-Karameh, a nord-ovest di Gaza City.