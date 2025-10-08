Gaza: tutte intercettate le nove imbarcazioni della nuova Flotilla

Keystone-SDA

La Freedom Flotilla Coalition (FFC) afferma che "a circa 120 miglia nautiche da Gaza, Israele ha attaccato" la nuova spedizione umanitaria. Risultano tutte intercettate le nove imbarcazioni partecipanti.

2 minuti

(Keystone-ATS) Sui suoi canali social, la FFC pubblica un video che mostra diversi attivisti su una barca con le mani alzate e con indosso i giubbotti di salvataggio.

“Al momento – si legge in una nota della spedizione -, fonti indicano che l’equipaggio disarmato a bordo, inclusi medici, giornalisti e funzionari eletti, è stato rapito, così come gli aiuti. La loro ubicazione rimane sconosciuta”.

Circa 100 persone sono a bordo del convoglio di nove imbarcazioni, parte della missione “Thousand Madleens” della FCC per “sfidare l’assedio illegale israeliano a Gaza”.

“La nostra flottiglia – si legge nell’ultimo post del canale Instagram della spedizione – non rappresenta alcun pericolo. Trasportiamo aiuti vitali per un valore di oltre 110’000 dollari in medicinali, dispositivi respiratori e forniture alimentari, destinati agli ospedali di Gaza”.

Israele ha confermato di aver intercettato la nuova Flotilla. “Un altro vano tentativo di violare il blocco navale legale ed entrare in una zona di combattimento si è concluso in un nulla di fatto”, si legge sull’account X del ministero degli esteri dello Stato ebraico. “Le imbarcazioni e i passeggeri – continua la nota – sono stati trasferiti in un porto israeliano. Tutti sono sani e salvi e in buona salute. Si prevede che saranno espulsi tempestivamente”.